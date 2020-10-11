【餐飲寒冬】日本吉野家首兩季轉蝕逾4億元

外國傳媒報道，日本牛丼連鎖業者吉野家控股公司上周公布2020年首2季(2020年3月1日到8月31日)業績，錄得稅後虧損約57億日圓(約4.17億港元)，2019年同期則錄得稅後盈餘18億日圓(約1.32億港元)。

報道指出，虧損主要受累於疫情擴大，吉野家控股公司決定關閉海內外約150間分店，在57億日圓虧損中，也列出約21億日圓的特別損失。

吉野家控股今年首兩季營業額約819億日圓(約59.9億港元)，按年減少23.4%；位於郊區的分店營業額雖然與去年差不多，但受許多上班族「在家工作」影響，商辦區分店業績持續大幅下滑。

吉野家控股公司社長河村泰貴表示，由於客人回流速度緩慢，接下來將持續降低營運成本。

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