解決人口危機！熊本熊結婚生子？中國靠機械人？新加坡派錢...

疫情下全球人口危機惡化，皆因經濟前景太不明朗，阻礙了不少人的生育計劃。就此，各地也推出不少「奇招」，務求化解危機。例如在日本，有議員想利用「吉祥物」；新加坡則派錢；中國甚或成為「機械人國家」。

【日本】

外國傳媒報道，日本熊本縣吉祥物「熊本熊」，是日本最知名的在地吉祥物，於全世界也擁有廣大「粉絲」。最近日本媒體透露，政府將擬訂計劃讓熊本熊結婚生子，引發廣泛熱議。

報道指出，來自熊本縣三區的眾議員坂本哲志，同時身兼少子化對策的擔當者。他在上周二(6日)表示：「熊本熊目前還是單身，但好像有讓他結個婚、生小孩子的計劃。」

坂本認為，地方和企業的吉祥物有效地利用在地特色、成功促進地方活力這點非常重要。當然，熊本熊也對地方振興有莫大貢獻。

熊本熊的官方網站設定指出，熊本熊的性別「不是雄性是男孩子」，生日在3月12日(九州新幹線全線開通之日)。年齡、身高體重、住處皆為秘密，並強調「熊本熊就是熊本熊」，既沒有在裏面操控的人，也「不是『熊』」。

坂本議員的提議在網絡上遭大力反對。不少網友說：「希望國會議員不要為了炒作話題亂講」；「面對現實吧，讓吉祥物結婚也不能減緩出生下降的」；「坂本雖然是熊本三區選出來的議員，但跟熊本熊毫無瓜葛...熊本熊的直屬上司就只有熊本縣知事！」

【新加坡】

疫情重創全球，恐影響民眾結婚或生育計劃。新加坡上周五(9日)宣布，將加發3,000坡元(約1.7萬港元)的育嬰補助；未來2年內出生嬰兒的父母，若符合資格，都可領取。

新加坡副總理兼經濟政策統籌及財政部長王瑞杰日前表示，政府將發放一次性的補助金鼓勵生育，這是在嬰兒紅利(Baby Bonus)計劃之外的補助金。

新加坡總理公署部長英蘭妮(Indranee Rajah)周五宣布更多細節，在今年10月1日至2022年9月30日這段期間出生的新加坡嬰兒，父母將可獲得政府發放的一次性育嬰補助金。英蘭妮說：「在這個充滿不確定的時刻，我們希望這將進一步協助養兒育女的花費。」

在新加坡現行的嬰兒紅利計劃下，2015年1月1日及之後出生的嬰兒，政府會分階段將現金紅利存入父母的戶頭。第一、第二個孩子可獲得8,000坡元(約4.57萬港元)，第3個及以上各可獲一萬坡元(約5.7萬港元)。

不過，疫情恐影響民眾結婚、生育的計劃，當地媒體報道，新加坡總理公署國家人口及人才署委託一項民調結果顯示，約3成受訪者表示，由於疫情及其對經濟的衝擊，很可能會延後結婚或生育的計劃。這項調查訪問了約4,100名新加坡民眾，其中一半為22至32歲、正處於穩定拍拖關係的未婚者，其餘則是21至45歲的已婚人士。

【中國】

過去中國經濟的高速發展，主要受惠於「人口紅利」，但隨着人口老化，未來中央將進一步加速人工智能(AI)和機械人的發展，市場預期「仿人腦」AI將催生萬億元人民幣的人工智能產業。投資者若要抓緊中國過度至「機械人紅利」的機遇，或可投資機械人交易所買賣基金(ETF)。

為應對人口老化問題，中央早於2015年將人工智能作為主要11項行動之一，積極推進發展智能產品及裝備，全面提升企業研發、生產、管理和服務的智能化水平。於2016年「十三五」計劃中，更將智能製造和機械人列為「科技創新2030項目」的重大工程之一。2017年更首次將人工智能寫入政府工作報告，於國務院發布《新一代人工智能發展規劃》中，明確目標希望到2030年中國人工智能理論、技術與應用總體達到世界領先水平，成為世界人工智能創新中心。

於2018及2019年，中央進一步發表《新一代人工智能產業創新重點工作方案》及《人工智能創新發展試驗區建設工作指引》，而今年更將人工智能和機械人納入為新基建7大領域中，將與5G、大數據等技術結合發展。國務院於今年7月頒布《新一代人工智能發展規劃》，制定人工智能相關產業於2020年達到超過1萬億元人民幣規模的目標。

早前於深圳發布的「仿人腦」人工智能開放平台，是首個由中國人自主研發的人工智能基站，其學術領頭人是「倉頡之父」朱邦復。所謂「仿人腦」人工智能科技，是以漢語、漢字為溝通媒介的「解語系統」，以系統思維、常識推理為方法，讓機械人模擬人腦思考和認知，打破傳統人工智能需依賴大量資料庫支撐檢索的困局。在人機交流、語意識別、在線教育、智慧城市等領域有廣泛應用。

朱邦復「仿人腦」人工智能產業化總裁、美歐科技產業公司總經理羅偉釗指出，在產業化設計中，自主研發的「仿人腦」人工智能系統，可以極大地節省開發者在開發人機交互理解環節的工作量，直接降低70至80%開發成本。

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