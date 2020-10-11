全球經貿戰：劍指中資！歐盟全面啟動審查外國敏感投資

外國傳媒報道，歐盟執委會上周五(9日)宣布，針對歐洲高科技等戰略領域的外國投資展開審查控管的機制，並將於周日(11日)完全啟動，相關監管措施旨在強化歐盟成員國之間資訊互通合作、採取協調一致行動，應對歐盟最敏感戰略領域的外國投資。有分析指出，這尤其劍指背後有政府背景的中國企業集團透過併購交易，掠奪歐洲技術和資產。

報道指出，包括人工智能(AI)、機器人技術、納米技術和電訊是可能受歐盟這機制管轄的行業。此新機制建立起歐盟範圍協調的共同架構，以應對外資在歐盟最敏感的戰略領域裏投資的擔憂，例如電訊巨企中國華為的投資。

歐盟執委會副主席Valdis Dombrovskis表示，歐盟目前和未來都將持續對外國投資開放，「但這種開放不是無限制的」，為了應對今時今日經濟挑戰、保護關鍵歐洲資產和集體安全，歐盟成員國和歐盟執委會需要一起密切合作。

他指出，如果歐盟希望達到戰略自主，一項「有效的、全歐盟範圍的投資篩檢合作，是必要的」，歐盟現在對此已裝備好了。

事實上，歐盟、法國、德國等都呼籲，歐盟應就戰略領域的外國投資進行立法，以遏制外企對某些敏感企業和關鍵產業領域的收購交易，尤其是中國企業集團。

歐盟新機制針對特定領域及引發擔憂的外國投資，可促進歐盟成員國之間的資訊交流和分析；接下來，每個成員國和歐盟執委會都可「表達關切」，這很可能會使某國特定一項外國投資的壓力提升。

報道指出，新機制還允許歐盟執委會在一項投資對一個以上成員國的安全或公共秩序構成威脅時，或在一項外國投資損害「一個利益項目或計劃」的情況下發表意見。不過，否決及停止外國投資的最後決定權仍在歐盟各成員國手裏，歐盟執委會無權叫停外國投資。

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