全球經貿戰：中國擬推新法　限稀土等戰略原材料輸往黑名單企業

外國傳媒報道，中國準備倣效美國壓制華為與其他中國企業的方式，推出新的出口管制法，以國家安全為由，禁止中國供應商與特定外國企業交易。中國當局預定在周二(10月13日)召開的中國人大常委會議期間商討該立法，新法最快在2021年實施。

該法案將使用特朗普政府採取措施，孤立中國企業的同樣主張，以國家安全的理據，禁止稀土等戰略材料與先進技術給特定外國企業。這項新法等同於美國商務部的「實體清單」，該「黑名單」可能包括美國企業，將進一步使中美緊張關係升溫，而日本與其他國家企業可能因遵守美國對中國的出口限制，也面臨風險。

報道指出，中國商務部於2017年6月首度公布該法草案，人大常委會在2019年12月與今年6月底審議該草案文本。新法將列舉須受保障的特定產品、技術與服務，出口相關品項的中國企業必須向主管單位提交客戶、產品與服務使用用途等文件，當局將依據對國安衝擊、潛在軍事用途與接收的客戶等進行評估，再決定是否批准相關出口。

消息人士指出，新法保障的產品可能包括稀土原料，因中國掌握逾60%的生產。

有分析指出，新出口管制法一旦成真，恐重創全球企業，用於電動車磁鐵的稀土元素鏑幾乎全數由中國生產，根據中國官方數據，其中72%產量輸往日本。日本使用該物質生產磁鐵，之後銷往全球客戶。依據新法，若當中一個美國客戶被列入「黑名單」，中國恐限制其供應。

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