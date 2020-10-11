人行陳雨露：加快法定數碼貨幣研發及試點

繼中國人民銀行行長易綱周六(10日)撰文指，盡可能長時間實施正常貨幣政策之後，副行長陳雨露周日(11日)亦撰文稱，內地經濟「雙循環」新發展格局以獨立自主為著眼點，包括建設獨立自主的高質量金融基礎設施，故需加快人行法定數碼貨幣的研發和可控試點。

陳雨露發表署名文章稱，「十四五」(第十四個五年)計劃時期金融改革發展的著眼點，是推動「雙循環」新發展格局。未來應進一步激發科技創新活力，著力提升製造業核心環節、關鍵要件的自主化水平。

具體來看，新發展格局下的金融發展可著眼於四個層次。其中，通過金融科技引領，服務第四次工業革命，及時完善產業鏈創新鏈融資體系，加大對高端製造業、創新企業和引領性產業集群的支持力度。

因此，目前仍需關注部分重點問題。如把握第四次金融革命機遇時，增強金融風險技防能力，加強網絡安全風險管控和金融信息保護，加強金融科技審慎監管，建立健全監管基本規則體系。

完善有中國特色的科創金融體系方面，提議多渠道拓寬創業投資資金來源；充分發揮滬深主板、科創板、中小企業板、創業板和全國中小企業股份轉讓系統(新三板)功能。

市場關注的金融基礎設施建設方面，需加強金融基礎設施的法制建設、管理統籌和規劃建設，推動形成佈局合理、治理有效的金融基礎設施體系；加快法定數碼貨幣的研發和可控試點，保障支付安全；加強金融科技創新研究及其在金融基礎設施建設中的應用，拓展金融基礎設施覆蓋範圍，彌合數碼鴻溝，提升運行效率與監管效能。

至於推進金融業對外開放，則是加快推進國際金融中心建設。以服務實體經濟、促進貿易投資便利化為出發點，加快推進上海國際金融中心建設，優化內地金融服務體系，支持香港離岸人民幣市場發展，促進粵港澳大灣區金融市場互聯互通；進一步完善跨境人民幣政策框架，通過精細化管理提升人民幣使用的便利化程度和接受度，推進人民幣國際化。

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