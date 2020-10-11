第三季全球電腦出貨量按年大增近13%　十年來最勁

市調機構Canalys發布最新報告，受惠於居家辦公趨勢，第三季全球共出貨7,920萬部電腦，較去年同期增長12.7%，是過去十年以來最強勁增幅，其中以宏碁為最大受惠者。

居家辦公趨勢帶動下，第三季全球筆記型電腦出貨量已達到6,400萬部，已逼近2011年累積至第四季時6,460萬部的水平，而筆電與行動工作站機型(mobile workstations)年增長率也達到28.3%。

Canalys預估，聯想是第三季出貨量最大的品牌，出貨量為1,930萬部，按年增長11.4%，為第三季市佔龍頭。而惠普則以1,870萬部排名第二，其次為戴爾的1,199萬部、蘋果的637萬部及宏碁的563萬部。Canalys指出，宏碁是新趨勢下最大受益者，受到Chromebook需求帶動，其第三季電腦出貨量達560萬部，按年增長15%，也是市佔排名前五大品牌中增長最快的品牌。

除了個人外，政府對電腦需求也成為一大焦點，為了因應遠距教學需求，Canalys發現多國政府正在大規模採購電腦，預估疫情後世界各國對電腦等資訊設備的採購，將成為經濟復甦的核心動能。

Canalys研究總監Rushabh Doshi指出，疫情後居家辦公趨勢使工作與生活界限變得模糊，未來幾年將為電腦業者創造大量的機會，除了硬體外，針對教育或遊戲的市場也將為電腦帶來發展潛力。他補充，除了電腦本身發展外，附加程式、新軟體訂閱的需求也將愈來愈大，資訊安全意識也隨之提高，供應整體解決方案的業者有望因此受惠，進而改變這些企業本身的業務與結構。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299