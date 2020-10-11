【宅經濟】Zoom股價今年飆6倍　瑞穗估再升一成籲買入

視訊會議平台Zoom(ZM-US)今年股價暴漲6倍以上，或是疫情肆虐期間最厲害企業。

由於疫情期間，各企業轉用「在家上班」或「遠程工作」的方式運作，Zoom視訊會議業務獲得巨大增長，最近一季收入大增355%，讓Zoom成為最昂貴股票之一，本年度預測市盈率達200倍，令市值相當於營業額的60倍。

儘管如此，瑞穗證券分析師Siti Panigrahi仍給予Zoom「買入」評級，目標價550美元。Zoom股價上周五(9日)漲2.9%，收報492.41美元，即瑞穗的目標價較現價仍有11.7%上升空間。

Panigrahi指出，疫情提供了大眾採用雲端通訊的主要動力，當前「在家工作」的環境正演變成「隨處工作」的動力，從而可用雲端通訊/協作工具不斷替換不夠靈活的過時本地解決方案。

他認為，Zoom可持續實現超額收入增長，理由是Zoom作為市場領導者，其全球辨識度、交叉銷售機會，以及在不斷增長且滲透率低的長尾市場中的定位。另外，Zoom可擴大市佔以及每位顧客帶來的收入，同時也能在新領域中獲得更多進展，例如Zoom Phone、Zoom Rooms和Zoom from Home等。他估計，Zoom在截至2021年1月的會計年度收入增長326%；2022年度再增長63%。

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