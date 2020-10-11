滙豐：全球「勾形復甦」進入第二階段　經濟增長會趨於橫行

滙豐全球資產管理公司(HSBC Global)近日公布季度展望報告，預期全球經濟將進入著名運動品牌Nike商標的「勾形復甦」後半階段，經濟增長即將轉趨橫行，第4季將出現遠離核心國家國債的投資再平衡現象，即部分國債或會遭拋售。

滙豐形容的類似Nike標誌「勾形復甦」分為兩階段：先是強勁反彈，之後趨於平坦。滙豐全球資產管理首席策略師Joseph Little在報告中說，目前已逐漸進入第二個更平坦階段，經濟復甦趨於溫和。

報告引述數據顯示，全球經濟復甦在第3季減速，消費者支出較之前的強勁力度也開始放緩，進一步的復甦將更倚賴服務業消費，但這部分依然受保持社交距離限制。Little說：「由於新冠病毒尚未遠離，再加上異常高失業率和高儲蓄率，可以預見未來經濟將進入長期的低產出增長階段。」

滙豐假設，未來6至12個月，全球經濟會以疫情爆發前的90至95%速度運作。他建議投資者要盡快適應這個新現實，就是：市場將進入新一階段的整固，會聚焦在息差和收益。他將這個情況形容為「賺息度日」(coupon-clipping)，指投資者在債券到期前，收取債券支付的年利息(即票面利率)，回報率最多就是如此。簡而言之，就是別再期望高回報了。

政府債券是過去數十年來最佳投資類別，提供正回報，且與股市關聯性為「負」，但Little表示，低孳息率及利率之外的政策轉變，將引發資產配置出現「巨大的再平衡」，投資者將遠離核心國家主權債券。他建議，投資者若想提升投資組合的靈活性，可以投資抗通脹債券和黃金。

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