小心通脹突飆！農作物供需緊張加劇　糧食危機恐惡化

外國傳媒報道，美國政府上周五(9日)公布最新數據顯示，天災影響恐使農作物產量低於預期，加上需求反彈，農作物供需緊張狀況一旦加劇，勢必推升糧價，令全球糧食危機可能惡化。

美國農業部(USDA)每月農作物報告顯示，全球大豆庫存將低於預期，大豆與小麥競爭加劇，且乾旱天氣對南美和歐洲部分地區的農作物構成威脅。

USDA報告指出，最大的小麥出口國俄羅斯的小麥產量增加500萬噸，達到8,300萬噸，這是有史以​​來的第二大產量，而阿根廷、加拿大、烏克蘭和美國的小麥產量減少。

雖然美國可耕種土地正在減少，但美國粟米和大豆的平均每單位土地產量仍創歷史新高，證明目前全球穀物和農業原材料的供應仍然相對強勁。然而，包抱近期侵襲美國的颶風，惡劣的天氣意味着農作物的收成可能低於原先預期。

該報告指出，整體而言，全球糧食價格可能繼續攀升，隨着經濟變得艱難及數百萬人失業，要取得充足的營養變得更昂貴。

事實上，聯合國上周發布的全球糧食價格指數也上揚。由於穀物和植物油成本推升，9月份全球糧價上漲2.1％，逐漸逼近今年1月的高峰。此外，美國農業部的數據顯示，隨着中國進口更多的大豆和小麥，全球糧食供需日益不平衡，糧食成本上漲的趨勢將持續。

有數據顯示，今年受疫情影響，全球糧食不安全(food insecurity)預料急升，因此推升糧食價格上漲。據統計，今年全球可能有多達1,320萬人陷入飢餓之中，其中還包括許多糧食供應相對穩定的地方。

芝加哥商品期貨交易所(CME)上周五數據顯示，11月交割的大豆合約上漲2.8%至每蒲式耳10.7975美元，是自2018年3月以來最高，而小麥價格更曾在上周觸及5年高位。ED&F Man Capital Markets全球穀物期貨負責人Charlie Sernatinger表示，事實是全球買家唯一感興趣的就是價格。

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