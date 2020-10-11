新盤動向：柏傲莊I已錄逾4000登記 加推考慮加價
2020年10月11日 15:39
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黃浩賢指柏傲莊為「世界盤」
新盤市場掀起入票搶購熱潮。新世界發展(00017)營業及市務部總監黃浩賢表示，大圍柏傲莊I的市場反應理想，截至今日下午3時，已錄得逾4,000個認購登記，將與合作夥伴商討，研究最快周內加推單位及部署開售，加推單位會考慮加價。
他指出，因應市場需求，昨已增加登記處應付準買家需要，料周末為展銷廳參觀高峰期，平日人流會集中於晚上下班時段，睇樓人士以家庭客為主，亦有收租投資客，來自港島、九龍及新界區均有大量登記，反映項目為「世界盤」。
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