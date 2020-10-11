新股專輯：德琪醫藥夥藥明生物共研腫瘤新藥
2020年10月11日 16:29
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已向聯交所遞交上市申請的尚未有盈利或收入生物科技企業德琪醫藥宣布，與上市前投資者藥明生物(02269)在新藥開發和生產方面開展全方位合作，加快推進腫瘤新藥研發。
德琪醫藥與藥明生物是次合作將運用各自的優勢資源及專業能力，加快腫瘤領域同類第一與同類最優創新療法的研發進程。
德琪醫藥創辦人，董事長兼行政總裁梅建明表示，很高興與藥明生物啓動合作，對方的生物製藥能力優勢，能賦能予公司，能提升新藥研發的質量。
他又指，公司目前對腫瘤新藥的研發進行全方位布局，正以科學為導向，持續推進小分子、單克隆和雙特異性抗體等腫瘤藥物的研發。
德琪醫藥8月底向聯交所遞交主板上市申請，早前傳集資約2億美元(約15.6億港元)。高盛及摩根大通為聯席保薦人。上市股東星光熠熠，包括啟明創投、高瓴資本、泰格醫藥(03347)、生物製藥公司百時美施貴寶(美股：BMY)等。
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