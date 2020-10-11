新股專輯：德琪醫藥夥藥明生物共研腫瘤新藥

德琪醫藥與藥明生物是次合作將運用各自的優勢資源及專業能力，加快腫瘤領域同類第一與同類最優創新療法的研發進程。

德琪醫藥創辦人，董事長兼行政總裁梅建明表示，很高興與藥明生物啓動合作，對方的生物製藥能力優勢，能賦能予公司，能提升新藥研發的質量。

他又指，公司目前對腫瘤新藥的研發進行全方位布局，正以科學為導向，持續推進小分子、單克隆和雙特異性抗體等腫瘤藥物的研發。

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