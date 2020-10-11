中美金融戰：美周一或公布制裁香港金融機構名單

外地媒體報道，美國總統特朗普於7月14日簽署行政命令，終止香港的特殊經濟待遇，並簽署實施《香港自治法》，可制裁中港官員及與他們有業務往來的金融機構，且美國國務院必須在法案生效的90天向國會公布制裁名單，期限將在周一(10月12日)到期。目前市場關注滙豐及渣打銀行等在香港營運的外國金融機構會否受牽連。

風險法遵業者Accuity亞太區主管Bharath Vellore表示，這主要涉及到美元的主導地位，如果銀行無法從事美元清算，這對一家金融機構而言，無異是死亡喪鐘。」

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