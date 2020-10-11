【全球攬炒】美能源業逾10萬人遭裁員　行業生態勢變

外國傳媒報道，新冠肺炎疫情重創能源需求和油價，使美國能源業遭前所未見的打擊而裁員逾10萬人，大部分被裁的職位可能在2021年底前無法恢復。

會計師行指出，在3月到8月期間，美國石油、天然氣和化學等產業裁減約10.7萬份工作，裁員速度是美國能源業歷來最嚴重，還未包括放無薪假的人數。

儘管會計師行估計，美國油價在明年底前會維持在每桶45美元水平，但疫情期間被裁掉的職務，高達七成在2021年底前不會恢復。如此大規模裁員也讓外界不再視能源業為工作穩定的產業，從而降低勞工投入的意願，長遠會影響行業生態。

會計師行發現，美國油價每桶升跌1美元，就可能影響到能源業上游和油田服務業約3,000個工作職務的去留，較1990年代潛在影響1,500個職務的情況嚴重。

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