中發展控股收購加油站公司51%股權

成都凱邦源商貿擁有政府批准的加油站用地使用權及完整的加油站建築物及設備。集團將充分利用在太陽能光伏及儲能等領域的經驗，積極探索加油站與太陽能光伏、儲能、充電相結合的發展模式並進行推廣，從而擴大集團在太陽能業務的市場份額，因此，今次收購將是集團戰略發展的關鍵一步。

有鑒於疫情和複雜多變的國際局勢所帶來的不確定性，收購事項將能為集團在中國市場以至於整體的太陽能業務帶來良好的商業前景，與此同時，現時加油站的營運亦可以潛在增加集團之多元化的收入基礎及為集團提供穩定的現金流來源。董事認為股權轉讓協議的條款及條件為一般商業條款且屬公平合理，及收購事項符合公司及股東的整體利益。

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