【深度解構】中美經濟醞釀新冷戰　世銀前行長警告美國輸

中美關係一再惡化，評級機構惠譽(Fitch)旗下大型調查公司、專門為企業提供宏觀情報解決方案的Fitch Solutions警告，新一場冷戰正在醞釀，世界各地或因而分裂成「親美」或「親中」派系，歷時恐長達數十年，「下一代」要面對全球鬥爭。事實上，早有調查顯示，中美雙方民眾排斥對方產品的情緒升溫，並拒絕購買。

Fitch Solutions亞洲風險分析師Darren Tay直言，中美兩國針鋒相對，恐怕最終在未來幾十年陷入新冷戰，下一代人將面臨全球性經濟、軍事及意識形態鬥爭，導致世界大部分地區分裂為「親美集團」和「親中集團」。即使東南亞國家希望能以務實、與雙方盡可能保持友好關係的態度面對，但這種分裂終會迫使其「歸邊」。就中國而言，在亞洲的規模和影響力將難以抗拒，是一項值得考慮的風險。

事實上，全球政治人物正盤算着這場「世代級」之爭。澳洲前總理陸克文形容，眼前局勢為「冷戰1.5」，惟非「冷戰2.0」，主因是目前中美仍有非常全面的經濟交流，特別在貿易層面，暫不像當年美蘇在冷戰期間經濟交流完全斷裂。

若以派系而言，歐洲正是關注點。德國外交部跨大西洋關係協調專員Peter Beyer近日警告別再天真！無論11月美國總統大選結果如何，歐洲和美國都有必要攜手面對「與中國的新冷戰」，這場戰爭將重新塑造本世紀秩序。

美國前貿易代表、世界銀行前行長佐利克近日撰文警告，美國總統特朗普的對華政策徹底失敗，並注定輸掉對華的「新冷戰」。他批評中美貿易爭端並沒有為特朗普帶來想要的結果，因數據顯示，去年美國對中國的貿易逆差仍達3,460億美元，幾乎與2016年的逆差相若。再者，中國對美國的出口優勢並沒有減弱，今年1至8月，中國對美國的銷售額增長了兩成，而美國對中國的出口僅增長1.8%。

他又引述金融情報公司穆迪分析(Moody's Analytics)估計，中美兩國之間的貿易戰導致美國去年創造的就業機會減少了30萬個。佐利克批評特朗普為了打壓中國，破壞了美國的自身優勢，例如法治的公平性、創新和具競爭性的市場，強行禁止TikTok就是實例，這種由政治手段主導的行為，將對自由經濟及投資環境帶來損害。

誠然，中美雙方排斥對方之心正在惡化。德意志銀行旗下大數據dbDig早前公布的調查發現，有41%的美國人表示不會再次購買「中國製造」的產品，而35%的中國人表示不會再次購買「美國製造」的產品。這意味着印度抵制中國貨的浪潮，或會進一步蔓延至美國，甚至更廣。

另據美國民調研究機構皮尤研究中心(Pew Research Center)數據，在新冠肺炎疫情下，美國人對中國的負面看法創新高，超過2/3美國人對中國反感。

【世代之爭：美專家倡設「數碼貿易區」抗華】

面對中美世代級鬥爭，美國智庫外交關係協會(CFR)近期發表報告，提倡建立一個民主國家的數碼貿易區，以應對中國。

該組織認為，數碼貿易區建立後，美國企業在中國市場的損失會減少，而中國公司在美國市場會付出代價，至少他們的商品會被徵稅，不能跟數碼貿易區內的競爭者鬥價錢。如果中國不改變數碼貿易行為，將被完全禁止進入美國市場。

組織亦強調，這是中美脫鈎的一種策略，民主參與者受到激勵在數碼貿易區內生產商品。長遠來看，它將創造一種條件，使中國確信必須改變其行為，並認為對美國而言，此項計劃有緊迫性，因為「窗口期很短」，而說服歐盟加入是關鍵，主因是歐洲愈來愈朝着自己的方向發展。十年內，真的會看到歐洲擁有一個跟美國和中國都不同的網絡世界，到那時，要將這些重新整合回來將非常困難。因此，現在是集中精力思考如何為此制定道路規則的時侯。

事實上，歐盟已表明，將在美國總統大選後開會，集中討論對中國的策略，故「新冷戰」確實有機會在今年底正式成為擺上枱面的事實！

【需時很長：供應變天 40%在華美商擬撤廠】

面對中美之間的關係日益緊張，市場上有人說就像「新冷戰」，目前討論的經濟脫鈎，最終可能是包括電腦伺服器和蘋果公司(Apple Inc.)智能手機iPhone在內的各種產品，形成兩套供應鏈：一套供應中國市場；另一套給世界其他地區。

就此，外媒引述大中華區著名的台籍投資銀行家黃齊元表示，供應鏈遷出中國「會比較貴，比較無效率，但政治推着向那條路走」。另有專家指出，供應鏈如今的遷移，有如日本、南韓、台灣等地企業在上世紀九十年代赴中國內地設廠，「那時花了20年，現在也可能要20年」，要改變全球供應鏈不再單獨依賴中國，需要很長的時間。

事實上，企業赴中國內地設廠的興趣隨着局勢不明朗而顯著降溫。根據中國美國商會過去兩年進行的調查顯示，大約40%的在華美商「已經」或「正在」考慮將工廠遷出中國。到了今年9月公布的年度調查顯示，僅28%說今年會增加投資，遠低於去年的48%、再前兩年的60%，以及2016年的81%。

國際律師事務所Baker & McKenzie合夥人Anne Petterd指出，一些公司不想在美國11月總統大選前做出重大決定。雖然民主黨候選人拜登的對華立場可能不會有太大差別，但業界想等政策更加確定和可預測性更高時再行動。有些公司想看看能否申請到關稅豁免，再研究長期在中國的製造計劃。更重要的是，在中國以外國家設廠可能遭遇許多困難，因為欠缺原材料和零件供應商和周邊服務。

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