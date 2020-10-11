樓價UPDATES：特色戶也劈租！嘉亨灣連平台減16%才租出

租務需求回落，特色戶都要劈租，西灣河嘉亨灣連平台租盤，減價16%後租出，月租約21,000港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西灣河嘉亨灣10月至今暫錄得約5宗租務成交，包括1座低層G室，望海景，兩房間隔，連罕有特色平台，實用面積約462方呎，以月租約25,000元放盤約兩個月，獲外區客接洽，雙方議價後減價約4,000元或約16%，以月租約21,000元成交，實用呎租約45.5元，新租客為夫婦，睇樓兩次後決定承租。

●北角和富中心4座中層C室，實用面積703方呎，三房間隔，望街景，獲區外換樓客以約1,128萬元承接，實用呎價16,046元，原業主於2004年10月以297萬元購入上址自住，持貨16年至今沽貨，帳面獲利831萬元，單位期內升值2.8倍。

●天后海新大廈低層C室，實用面積308方呎，一房間隔，望街景，獲區外首置上車客以575萬元承接，實用呎價18,669元，原業主早於1993年6月購入單位投資，當時作價145萬元，持貨27年至沽售帳面獲利430萬元，期內升值近3倍。

●西半山嘉景臺低層F室，實用面積541方呎，兩房間隔，望樓景，以1,086萬元易手，實用呎價20,074元，原業主於2008年10月以512萬元買入，持貨12年，帳面獲利574萬元，單位升值112%。

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九龍區

●紅磡環海‧東岸1A座低層L室，實用面積約194方呎，開放式間隔，由19年4月開始放售，原叫價450萬元，經議價後減價25萬元或約6%，至近日以425萬元獲承接，實用呎價約21,907元，原業主於2015年9月以約350.9萬元購入，持貨5年帳面獲利約74.1萬元，升值約21%，新買家為換樓客。

●將軍澳領都1座右翼極高層A室，實用面積964方呎，套四房間隔，另設儲物房，座向西南方，擁海景，議價後以1,288萬元易手，實用呎價13,361元，原業主於2010年7月以723萬元入市上址，持貨10年帳面獲利565萬元，單位期內升值78%。

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新界區

●沙田富豪花園I座高層C室，實用面積560方呎，三房間隔，7月底放盤叫價850萬元，其後調整至768萬元，累減95萬或11%，終以755萬元沽，實用呎價13,482元，原業主於2017年6月購入上址，當時作價684萬元，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利71萬元，物業期內升值10%。

●大埔太湖花園7座中層G室，實用面積355方呎，兩房間隔，原開價570萬元，放盤4星期，減價38萬元，減幅6.7%，獲用家以532萬元承接，實用呎價14,986元，原業主於2008年3月購入上址，當時作價160萬元，持貨12年至今沽售帳面獲利372萬元，單位期內升值2.3倍。

●青衣灝景灣10座低層B室，實用面積約499方呎，兩房間隔，望海景，今年8月開始放盤，原叫價940萬元，經議價後減價32萬元或約3.4%，最後以908萬元成交，實用呎價約18,196元，屋苑本月累錄4宗二手買賣，平均實用呎價約16,647元，現時有約53個單位放售，入場價由800萬元起。

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