港股前瞻：小心特朗普突出招　恒指易跌難升

距離美國總統大選不足一個月，尋求連任的現任總統特朗普在民調上持續落後，勢必有新招推出來挽救選情。財經分析員認為，特朗普愈落後得多，出招會愈走偏激，為市場增添不確定因素。如再沒有利好消息，恒生指數或於24,600點止步，建議投資者維持炒股不炒市策略。

勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，總統候選人拜登的支持度繼續擴大，似乎選情開始明朗，但他指，特朗普「愈危險，他愈有意外行動」。他料恒指技術上難以突破100天和50天線的交差點，即約24,600點。而就算美國總統寶座塵埃落定，11月或以後的不穩定因素，尚有美國參眾兩院選舉等，大市實難言向好。

近日滙控從低位反彈，重上30元大關。可是騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪認為，該銀行因早前被大量沽空，需要在近日冚倉，故造成反彈假像。事實上沒有利好消息可言，無貨又想短炒的投資者不宜跟入。

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