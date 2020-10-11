港股前瞻：小心特朗普突出招 恒指易跌難升
2020年10月11日 20:11
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距離美國總統大選不足一個月，尋求連任的現任總統特朗普在民調上持續落後，勢必有新招推出來挽救選情。財經分析員認為，特朗普愈落後得多，出招會愈走偏激，為市場增添不確定因素。如再沒有利好消息，恒生指數或於24,600點止步，建議投資者維持炒股不炒市策略。
勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，總統候選人拜登的支持度繼續擴大，似乎選情開始明朗，但他指，特朗普「愈危險，他愈有意外行動」。他料恒指技術上難以突破100天和50天線的交差點，即約24,600點。而就算美國總統寶座塵埃落定，11月或以後的不穩定因素，尚有美國參眾兩院選舉等，大市實難言向好。
此外，蘋果公司(Apple Inc.)將於香港時間周三(14日)公布新產品，預料會有iPhone 12推出。艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，Apple手機概念股早前已偷步炒上，短線上升乏力。不過，他預料，資金會繼續流入新經濟股，如阿里巴巴(09988)和騰訊控股(00700)。惟大市仍受中港兩地銀行股的拖累，難有較佳突破。
美國國務卿或於當地時間10月12日，就《香港自治法》向國會提交報告，列舉其所指協助中國政府違反《中英聯合聲明》或香港《基本法》的海外個人或實體名單。滙豐控股(00005)、渣打集團(02888)等外資行將緊盯這份報告所列舉的個人或實體，因為在公布後的60天內，美國財政部長也必須公布知情但仍與上述人士有大量資金往來的外國金融機構。
近日滙控從低位反彈，重上30元大關。可是騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪認為，該銀行因早前被大量沽空，需要在近日冚倉，故造成反彈假像。事實上沒有利好消息可言，無貨又想短炒的投資者不宜跟入。
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