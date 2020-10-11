全球經貿戰：日本企業研發最新晶片原料　冀保優勢

外國傳媒報道，雖然台積電是全球第一間導入，也是主要的採用極紫外光(EUV)技術生產晶片的公司，但EUV製程所需的光阻劑幾乎由日本公司支配。據悉，富士軟片、住友化學現在都已準備好，要在明年起生產下一代的EUV光阻劑，讓日本在此領域的優勢得以持續。

報道指出，富士軟片將投資45億日圓(約3.2億港元)在靜岡縣設廠，並在明年初量產，富士軟片稱，開公司的光阻劑可降低殘留物，提高晶片良率。住友化學則表示，將在2022財年(2022年4月至2023年3月)前，在大阪的廠房建立從開發到生產的完整產線，以持續維繫住友化學在光阻劑上的優勢。

蘋果公司(Apple Inc.)最新的iPhone將採使用EUV技術生產的晶片，此技術讓智能手機等裝置更為小巧且高效，目前台積電為蘋果公司最新iPhone的主要供貨商，三星電子及英特爾(Intel)也在發展EUV技術。

目前住友化學及JSR等日本企業，掌握全球90%的EUV光阻劑，惟其他行家也想進軍此領域，因此競爭愈發激烈。

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