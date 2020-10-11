國金前瞻：業績期揭幕　有望為大市帶來正面影響

觀望財政紓困方案進展，美股上周五(9日)做好，道指收市升161點至28,586點，周漲3.2%，為8月以來最大漲幅，與標指均連升兩周；納指周漲4.5%，連升3周。隨着銀行業為新一季美企業績期揭開序幕，業績表現雖料繼續受壓，但勢見改善，可能為大市帶來正面影響。

分析員預期，標指成分企業第3季盈利按年跌21%，跌幅較第2季的30.6%顯著放緩，在疫情引發的封鎖措施下，第2季業績表現勢是今年低谷。不過，整體而言，標指成分企業上季業績勢較分析員的謹慎預測佳，而且可能給出較樂觀的盈利預測。

單看本周，摩根大通、花旗、高盛、美國銀行和摩根士丹利均會公布業績，表現勢受到紀錄低息和經濟衰退影響。

QMA投資策略員基翁表示，初步資料顯示，新一季業績期表現似乎會較預期佳，雖然刺激方案談判呈拉鋸，但即使現時未能達成協議，大選後亦勢會敲定，不論誰勝出大選，自言會將部分資金投入細價股，正是因為相信刺激方案將於不久後或數月後推出，利好對經濟敏感的股份。

他續稱，對大市前景合理地正面，雖然股市估值不便宜，但相比10年期美債孳息回報只有不足0.8厘，股票並不太差。

數據方面，美國本周五公布9月份零售銷售，可窺探額外失業救濟金結束後消費環節的表現，料按月升0.8%，較8月的0.6%略加速。周二(12日)公布的9月份消費物價指數(CPI)，亦值得關注。

挪威石油工人叫停擺工，紐約期油上周五挫1.43%，報每桶40.6美元，全周則漲9.58%；現貨金周升1.61%，收報每安士1,930.4美元。

此外，國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行年會本周召開，IMF上月預告可能會將6月份的全球增長預測輕微上調，但警告經濟復甦之路漫長和不平坦。

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