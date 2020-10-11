歐央行官員暗示模仿聯儲局　容許通脹超標

歐洲央行首席經濟師Philip Lane接受外媒訪問時表示，該行在刺激經濟方面會一如聯儲局般進取，暗示會像聯儲局般容許通脹略高於目標水平。

他指出，春季急速收縮的歐元區經濟在初期反彈後，面臨崎嶇的復甦之路，通脹則仍然非常疲弱。歐元區9月份通脹錄得負增長0.3%。

聯儲局於8月份公布，會以平均通脹2%為目標，意味會容許通脹略高於此水平一段時間，以抵銷之前通脹持續低於此水平的影響。

現時歐央行以維持通脹略低於2%為目標，但過去十年大部分時間都未能達標。該行正在檢討其政策策略，但預料要明年才有結果。

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