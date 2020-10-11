白宮顧問庫德洛：美經濟復甦不取決於財政刺激措施

外國傳媒報道，美國白宮經濟顧問庫德洛表示，財政刺激措施並不是美國經濟從疫情打擊中復甦的必備條件，不過特朗普政府和國會民主黨人將繼續就刺激方案進行磋商。

庫德洛周日(11日)說：「我不認為談判已經沒希望。我想說的是，一些有針對性的援助方案將對經濟大有幫助。」

過去一周，總統特朗普在刺激方案的規模和實施方式上屢次改變立場。庫德洛稱，財政部長姆紐欽可能在與眾議院議長佩洛西會談中提高刺激方案規模。

庫德洛還被問及聯儲局主席鮑威爾有關增加政府支出以扶持經濟的提議。庫德洛說：「財政刺激讓美國人挺過了一段艱難時期。我不想做具體分析，但是我不認為復甦前景將由財政措施來決定。」

他說，美國將在第三和第四季實現強勁的經濟增長，從第二季的歷史性滑坡中反彈。

對於如何應對參議院共和黨人的反對意見，庫德洛沒有具體闡述或給出建議。他說，姆紐欽和佩洛西有望在本周繼續會談。

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