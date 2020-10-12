東方日報B1：中美新冷戰風險續發酵

中美關係一再惡化，評級機構惠譽(Fitch)旗下大型調查公司、專門為企業提供宏觀情報解決方案的Fitch Solutions警告，新一場冷戰正在醞釀，世界各地或因而分裂成「親美」或「親中」派系，歷時恐長達數十年，「下一代」要面對全球鬥爭。美國前貿易代表、世界銀行前行長佐利克近日警告，美國總統特朗普的對華政策徹底失敗，注定輸掉對華的「新冷戰」。事實上，有調查顯示，中美雙方民眾排斥對方產品的情緒升溫，並拒絕購買。

Fitch Solutions亞洲風險分析師Darren Tay直言，中美兩國針鋒相對，恐怕最終在未來幾十年陷入新冷戰，下一代人將面臨全球性的經濟、軍事及意識形態鬥爭，導致世界大部分地區分裂為「親美集團」和「親中集團」。

即使東南亞國家希望能以務實、與雙方盡可能保持友好關係的態度面對，但這種分裂終會迫使其「歸邊」。就中國而言，在亞洲的規模和影響力將難以抗拒，是一項值得考慮的風險。

佐利克近日亦警告，特朗普的對華政策徹底失敗，並注定輸掉對華的「新冷戰」。他批評中美貿易爭端並沒有為特朗普帶來想要的結果，因數據顯示，去年美國對中國的貿易逆差仍達3,460億美元，幾乎與2016年的逆差相若。再者，中國對美國的出口優勢並沒有減弱，今年1至8月，中國對美國的銷售額增長了兩成，而美國對中國的出口僅增長1.8%。

他又引述金融情報公司穆迪分析(Moody's Analytics)估計，中美兩國之間的貿易戰導致美國去年創造的就業機會減少了30萬個。

佐利克批評特朗普為了打壓中國，破壞了美國的自身優勢，例如法治的公平性、創新和具競爭性的市場，強行禁止TikTok就是實例，這種由政治手段主導的行為，將會對自由經濟及投資環境帶來損害。

事實上，全球政治人物正盤算着這場「世代級」之爭。澳洲前總理陸克文形容，眼前局勢為「冷戰1.5」，惟非「冷戰2.0」，主因是目前中美仍有非常全面的經濟交流，特別在貿易層面，暫不像當年美蘇在冷戰期間經濟交流完全斷裂。

若以派系而言，歐洲正是關注點。德國外交部跨大西洋關係協調專員Peter Beyer近日警告別再天真！無論十一月美國總統大選結果如何，歐洲和美國都有必要攜手面對「與中國的新冷戰」，這場戰爭將重新塑造本世紀秩序。

誠然，中美雙方排斥對方之心正在惡化。德意志銀行旗下大數據dbDig早前公布的調查發現，有41%的美國人表示不會再次購買「中國製造」的產品，而35%的中國人表示不會再次購買「美國製造」的產品。這意味着印度抵制中國貨的浪潮，或會進一步蔓延至美國，甚至更廣。

另據美國民調研究機構皮尤研究中心(Pew Research Center)數據，在新冠肺炎疫情下，美國人對中國的負面看法創新高，超過三分之二美國人對中國反感。

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