理財Campus：理財達人分享提早上岸貼士

日捱夜捱的你，最大的夢想可能是提早退休！究竟怎樣才可以達到？今次《理財Campus》把讀者帶到遠方，訪問了分別來自台灣以及美國的理財達人，透過節儉、規劃儲蓄以及投資，成功儲得一筆退休金，並可過着悠閒的生活。你或許可以從中探索到提早退休的智慧！

【美國網紅夫婦：應慳則慳 儲起七成收入】

美國一對網紅夫婦Justin和Kaisorn McCurry，三十多歲時已有約780萬港元儲蓄，至今單是ETF(交易所買賣基金)組合價值已達1,560萬港元，他們並已退休享福。原來他們的致富之道是由節流開始，如今這對夫婦的故事已傳遍美國，並已影響了不少靠信用卡度日的民眾。

切勿以為節流是小事，懂得像他們在不影響生活的情況下精明地儲蓄，卻甚有技巧，而且他們由十年前開始，每月堅持把收入的七成存入銀行，相當有紀律。以下就是他們提供的精明節儉指引：

第一，查詢保險計劃。保險計劃應每年貨比三家。他們表示，疫情期間經常坐在家中，是致電或發電郵查詢可否節省保費的好時機。她舉例，疫情影響駕駛人士出行 ，很多保險公司已在削減汽車保險費，有買汽車保險的話可以查詢下，說明自己用車次數減少，要求更便宜的保費。

第二，尋找更便宜的手機計劃。他們指在家不需要大量數據，電話費可以削減，可留意自己的手機供應商有否提供更實惠的數據計劃，並與其他供應商的計劃比較，假如價錢相差太遠，終止合約的賠償費用亦不多，就不如轉台。

第三，三餐不依賴外賣。除了住屋和交通，食物是大家每月最大的支出。如果發現自己經常叫外賣，就應嘗試減少，改為多在家做飯，須知道自己要支付送餐費，而且餐廳的食物比雜貨店貴得多。

第四，取消不需要的訂閱。另一種簡單將錢退回的方法是取消每月不需要或不常用訂閱，例如串流服務、訂餐或iCloud。他們指，如果要為3個不同的影片串流平台付費，應該只保留使用最多的平台。這些支出不一定要永久削減，但可以釋放一些急需的現金。

第五，投資不宜高風險。投資方面，主要投資在ETF，現時投資組合共有大約價值200萬美元(約1,560萬港元)，包括全球股市以至債市，他們堅持不會嘗試在股票市場上大量買賣個股。

【台灣「哆啦王」：吸取大雄教訓 須量入為出】

網絡上人稱「哆啦王」的張遠，是台大歷史學博士。他着迷於漫畫人物哆啦A夢，更喜歡從哆啦A夢的故事領略理財之道。投資ETF逾十年的他，去年獲利12.5%，至今流動現金及資產超過260萬港元，在生活指數較低的台灣，也算是不俗。以下他分享了兩段哆啦A夢漫畫裏提及的理財故事。

哆啦A夢漫畫裏曾出現一個叫「增值銀行」的道具，每小時有10%利息，10元可在1小時後變成11元，存8小時後便會變大一倍，大雄便把心一橫存錢，可是當他知道要四天才存夠錢買模型，便急不及待向銀行借錢，變為背負每小時20%的利息，最後雖然買到了模型，卻沒有錢還，加上利息愈滾愈大，結果負債纍纍。

張遠稱，從故事中領悟到儲蓄的重要性，現實中不存在10%利息的銀行，如果本金少，應把時間精力花在工作上，存下更多錢投資，當本金隨着時間增長時，才能獲得更多的報酬。

他指自己習慣不太花錢，而每個人的用錢方式不同，使用記帳了解自己的收入支出，是理財的根本。他分享「在預備急用金(約1年的生活費)之後，有餘錢就會轉為投資。」

故事大雄存錢到銀行一個小時後，就一直在關注利息增加了多少。這不僅對於投資沒幫助，反而會令自己更不安，甚至因此作出不適當的投資決策。他認為長期投資最好不要過度關注，專注於日常生活才是適當。

大雄最後破產，連衣服都沒有了，是由於不當借貸。他解釋，借貸的條件除了利息，還包括還款方式以及抵押品。要知道的是，除非自身的財務條件很好，不然借貸人需要用更高的利息或抵押品，以抵銷無法償還的風險。

至於張遠的個人投資方面，他表示，每月的資產配置大部分是ETF，被動式指數投資不需要預測未來走勢，按照全球市值分布投資在各個國家並長期持有即可。

他表示台股年內表現不錯，但目前市值佔全球股市約1.8%。加上考慮到台股可以抵銷台幣升值時海外投資的匯率風險，所以把台股的佔比增加至15%。

【「美股夢想家」：投資具增長潛力巨企】

臉書專頁「美股夢想家」作者、台灣人施雅棠2010年從警大畢業後開始投資美股，現時流動現金及資產逾260萬港元，讓他能在30歲提早退休。目前他平均每年的投資回報率達15至20%。

他稱，台股大企只有台積電，美股市場則有很多具長線增長潛力的公司，如亞馬遜和蘋果公司(Apple Inc.)在各自的領域上也有很強的競爭力，盈利持續增長，因此他長期持有至少一半股票。

他又指，疫情過後，科技股增長會放緩，但不至於會生意倒退，試想想很多科技股都依賴訂閱和雲端服務的收入，疫情後這些服務不會取消，皆因企業明白到數碼轉型的重要，為下次危機做好準備。然而，納指現時估值偏高，而且臨近美國總統選舉，股市波動性較大，但他相信美股於5年或10年後的價值一定更高。

明年最大的風險是貨幣政策，一旦疫情消失，市場會關注聯儲局會否為下一次的危機作準備，從而觸發市場資金回流，情況跟2018年股市類似。

他表示投資不一定要預測未來，但即使有預料之外的事發生，也要確保自己賺錢。他重申：「適度去調整投資比重，讓自己有股票及現金在手上，當股災真的發生，自然就有現金可以撈貨。」有鑑於美國總統大選前市況不穩，近期他已把現金比例提高至三至四成。

在選股方面，他建議可挑選市值大的公司，如標指500家公司，接着看公司的現金流表及資產負債表。此外，雲端服務公司甚少負債，雖然損益表會有虧欠狀況，可是營運現金流或自由現金流維持高速增長，也能帶動股價上升不少。

他平日也會留意股份的200天移動平均線作部署，股價如果在200天平均線以上的話，多半都是較強勢的公司，可以優先挑選。

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