【專家點評】陳沐文：深圳拓文化產業 與港相輔相成

今年是深圳經濟特區成立40周年，短短數十年，深圳由一個落後的邊陲農業小鄉鎮，蛻變成為經濟生產總量超過香港、新加坡，常駐人口達2,000萬的現代化大都市，更是全球知名的科技創新中心。

深圳建市之初，利用毗鄰香港的優勢，吸引港企及外企前往發展。早期深圳以「三來一補」低端工業產業鏈為主，「三來」即是來料加工、來樣加工、來件裝配；「一補」則是以進口設備技術所生產的產品，分期抵付進口設備及技術的價款及利息的補償貿易。

即使深圳經濟特區成立後首20年，已成功將市生產總值增長近千倍，但深圳作為中國改革開放試點，沒有滿足於現況；更以創新思維驅動城市可持續發展戰略，不斷換檔提速，優化產業結構。

時至今日，深圳市以高新技術、金融、物流、文化為「四大支柱」產業，經濟增量則以新興產業為主。根據深圳市政府所設定的目標，今年將進一步強化文化創意產業的戰略性新興產業和國民經濟支柱性產業地位。文化創意產業增加值突破3,000億元人民幣，佔深圳市生產總值的比重超過10%。

當年筆者曾參與深圳特區內首個城中村改造總體規劃設計的田面村，其發展變化，正見證深圳城市的演變，及產業轉型升級過程。田面村始建於清朝康熙年間，是現今深圳核心商業區(CBD)福田區15個原農村中面積最小，原村民人數也是最少的「袖珍村」。改革開放後，田面村民委員會於1992年改制，並用農地逐步建立田面工業區，經營來料加工。

1998年田面村實行舊村改造，建成環境優美、公共服務設施和市政基礎設施等配套設施齊全的綜合住宅小區及商業大廈。而獲得保留的田面工業區，卻因加工產業低端，效益漸漸無以為繼。為活用資源，田面工業區於2006年按照區政府的戰略部署，改造成文化創意產業園區，引進大批具國際水平的設計公司、創意型總部公司進駐，成為深圳和珠三角最具影響力的「田面設計之都」創意產業基地。

「田面設計之都」充分利用區位優勢，轉危為機，從中國加工轉向中國設計，從中國製造轉向中國創造，成功走出一條發展創意產業經濟的新路向。

展望未來，根據《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，深圳要「加快建成現代化國際化城市，努力成為具有世界影響力的創新創意之都」，香港要「鞏固和提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位」。面對全球日益錯綜複雜經濟格局，港深雙城必須緊密合作，共同引領推動大灣區多城市群發展。

香港建築師學會前會長 陳沐文

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