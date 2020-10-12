【另類指標】沈振盈：港股「丙戌」月料扭轉劣勢

十一假期回來後，港股裂口高開，恒指亦從9月低位反覆回升逾千點，高見24,344點。內地A股復市後，滬綜指成功高開，配合美股持續反彈，10月份港股表現應可扭轉9月份的劣勢。

從技術走勢分析，恒指若能企穩24,200點之上，就會將上落波幅上移到24,200至25,500點區間。後市能否再度突破，就要視乎有沒有新的利好因素刺激。

中國的內需市場在黃金周期間表現強勢，逐漸回復至爆發疫情前的狀況。相信在月底召開的五中全會，中央將加大政策力度，刺激實體經濟的復甦。

從玄學角度分析，踏入「丙戌」月之後，美股及A股回復升勢，反而港股只是窄幅波動而已。若以「丙戌」的五行強弱判斷，對股市是有利的，相信近日回落，只是假期後的升幅較大，需作整固而已。

至於本周每日的股市走勢預測：周一(戊子日)為天干屬土地支屬水，土剋水之局，反覆上落，先升後回。周二(己丑日)為天干地支皆屬土，全土之局，走勢略為偏軟。周三(庚寅日)為天干屬金地支屬木，金剋木之局，出現升勢。周四(辛巳日)為天干屬金地支屬火，火剋金之局，仍是反覆。周五(壬午日)為天干屬水地支屬火，水火交戰之局，先低後高收。

訊匯證券行政總裁 沈振盈 (作者為註冊持牌人士)

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