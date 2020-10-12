【專家點評】陳正犖：油價倘衝高　加元上望1.27

隨着美元中長線轉弱的方向不變，我們看好基本因素較強的加元。現時於主流國家中，只有加拿大的經濟數據能同時優於預期和之前數字。而早前加拿大推出新一輪財政政策，有望繼續支持經濟復甦，反映加國政府願意動用所有方法去幫助經濟復甦，可望利好加元投資氣氛。

此外，我們維持基本預測，年底前油價有機會上試50美元，明年或進一步挑戰60美元。由於加拿大主要出口原油產品，油價做好或支持加元。美元兌加元未來三個月內預測為1.30水平，而六至十二個月預測為1.27水平。

然而，美元近日轉強，兌加元多次挑戰1.3421水平均無功而回，料該位置有較大阻力，短期阻力或為100天線的1.3392水平，支持位則可能處於1.2952至1.2994水平。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299