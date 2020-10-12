【市前重點睇】美匯考驗93關　金價升破1930美元

●美匯指數跌至93.11，離岸人民幣(CNH)急挫至6.7412，港匯見7.7501，歐元升至1.182，英鎊漲至1.3036。金價升破1,930美元關。布油跌至42.45美元，紐油低見40.16美元。道指期貨下跌。

●美國10年期國債孳息率跌1.15點子，報0.7737厘。

●港股ADR指數上周五收報24,272點，升153點或0.63%。

●即月恒生指數夜期上周五收報24,216點，升177點，高水97點，成交14,144張。

●紐約11月期油上周五收報每桶40.6美元，跌0.59美元或1.43%；布蘭特12月期油收報每桶42.85美元，跌0.49美元或1.13%。

●紐約12月期金上周五收報每安士1,926.2美元，升1.6%，創約3周收市新高。

●歐央行官員暗示模仿聯儲局，容許通脹超標。

●歐洲大刁！Euronext斥395億，購米蘭證券交易所。

●全球經貿戰：

-日本企業研發最新晶片原料，冀保優勢。

-劍指中資！歐盟全面啟動審查外國敏感投資。

●英國脫歐談判本周進入最後衝刺，首相約翰遜稱英國仍致力於達成協議，但不會不計成本。

●人行陳雨露：加快法定數碼貨幣研發及試點。

●人行(12日)周一起降遠期外匯風險準備金率至零。

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