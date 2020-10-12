【市前重點睇】美匯考驗93關 金價升破1930美元
2020年10月12日 07:59
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●美匯指數跌至93.11，離岸人民幣(CNH)急挫至6.7412，港匯見7.7501，歐元升至1.182，英鎊漲至1.3036。金價升破1,930美元關。布油跌至42.45美元，紐油低見40.16美元。道指期貨下跌。
●道指上周五(9日)收報28,586點，升161點或0.57%；標指收報3,477點，升30點或0.88%；納指收報11,579點，升158點或1.39%。 https://bit.ly/2GQHqtJ
●美國10年期國債孳息率跌1.15點子，報0.7737厘。
●港股ADR指數上周五收報24,272點，升153點或0.63%。
●即月恒生指數夜期上周五收報24,216點，升177點，高水97點，成交14,144張。
●紐約11月期油上周五收報每桶40.6美元，跌0.59美元或1.43%；布蘭特12月期油收報每桶42.85美元，跌0.49美元或1.13%。
●紐約12月期金上周五收報每安士1,926.2美元，升1.6%，創約3周收市新高。
●英國富時100指數上周五收報6,016點，升38點或0.65%；法國CAC指數收報4,946點，升34點或0.71%；德國DAX指數收報13,051點，升9點或0.07%。 https://bit.ly/2H00w0k
●歐央行官員暗示模仿聯儲局，容許通脹超標。
●歐洲大刁！Euronext斥395億，購米蘭證券交易所。
●全球經貿戰：
-日本企業研發最新晶片原料，冀保優勢。
-劍指中資！歐盟全面啟動審查外國敏感投資。
●英國脫歐談判本周進入最後衝刺，首相約翰遜稱英國仍致力於達成協議，但不會不計成本。
●人行陳雨露：加快法定數碼貨幣研發及試點。
●人行(12日)周一起降遠期外匯風險準備金率至零。
●中美金融戰：美周一或公布制裁香港金融機構名單。 https://bit.ly/2SYKKFL
●小心特朗普突出招，恒指易跌難升。 https://bit.ly/36QbFeW
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