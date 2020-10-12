【股民熱話】香港資本市場發展失衡　是福不是禍…

近兩年香港社會動盪，加上處於中美之爭的夾縫中，經貿備受打擊，再經歷一場曠日持久的疫情，如「趁病攞命」！幸好有內地資金不斷南來，頂住香港股市同樓市，至今資產價格尚算穩定，與差劣的經濟景氣形成對比。

支持香港資產包括股市和樓市穩定，不僅對香港經濟重要，對中國經濟更加重要。此話何解？如今香港股市逾7成市值來自中國企業，香港變相已成為中國資產的定價中心，若然港股大冧，意味中國資產亦會承壓。再講，內地房地產長期存在泡沫，房企的債務問題，嚴重至猶如「綁架」了金融體系穩定，已是公開的事實，內地各主要城市樓價不許再炒升，也絕對不能跌。若然一河之隔的香港樓價大冧，深圳樓價會率先受累，從而影響整個內地樓市及銀行業穩定，故香港樓價，也是要盡量保持穩定，跌不得！

好了，明白香港對內地的重要性，亦難怪內地千方百計頂住香港資本市場。好似螞蟻集團來港上市，聽聞有關方面都擔心美國總統特朗普真係會出招針對中國電子支付平台，以致限制了外資參與整個新股集資活動，故見到螞蟻集團的路演對參與者的審批和申報是史無前例的嚴謹，且有指不會引入基礎投資者，以盡量減低變數。據講有關方面都經已作最壞打算，就係「揼心口」由內地的金融機構包括險企主力認購大飛，確保螞蟻順利實現中、港兩地上市，當然外資依然會來者不拒，但參與度不會左右大局。

另一角度睇，近兩年維穩力量之下，內地資金在香港資產市場的參與度大增，眼前的好處是資產價格表現勝經濟景氣，大家的身家相對穩定；但壞處是市場發展長期失衡，這裏可衍生出兩個結果。其一係內地資金鏈保持穩定，中港兩地金融運行一切安然，哪管外部風險未消；第二係內地經濟備受考驗，中國資產價格顯著受壓，加上在美國或實施金融制裁，南來資金鏈斷裂，外資亦跑路，那對香港資本市場而言，將會是一場災難！

面對反全球化以及中美之爭，作為國際金融中心的香港處境困難兼被動，這個局面難望一年半載內改變，中資就成為香港資產抗震的主要力量。但針無兩頭利，求神拜佛內地經濟和金融市場無災無禍，否則香港會變得無險可守，所受的打擊比歷次環球金融風暴影響更大，亦更難翻身！

東網產經專欄作者 帥哥

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