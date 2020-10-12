康方生物與中國生物製藥共研藥物臨床試驗完成入組
2020年10月12日 08:03
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康方生物(09926)公布，公司與中國生物製藥(01177)共同開發的抗PD-1單抗藥物派安普利單抗(安尼可)(研發代號：AK105)用於三綫治療轉移性鼻咽癌(NPC)注冊性臨床試驗，於9月份完成入組，達到由獨立影像評估的客觀緩解率(ORR)主要終點。派安普利單抗在既往經過多綫治療後的NPC患者中，展示良好的臨床療效和安全性。公司擬於近期向中國國家藥品監督管理局(NMPA)進行新藥上市申請前溝通。
該藥物聯合化療用於一綫治療轉移性鱗狀非小細胞肺癌的III期註冊性臨床試驗於9月完成入組。
另外，公司核心自主研發的、全球首創的新型腫瘤免疫治療雙特異性抗體新藥PD-1/CTLA-4(研發代號：AK104)用於治療復發或轉移性宮頸鱗癌，獲得中國國家藥品監督管理局藥品審評中心(CDE)審核同意，納入「突破性治療藥物品種」，並在CDE官網公示。
目前，AK104正在澳洲、新西蘭、美國開展二綫/三綫治療復發或轉移性宮頸癌的單臂註冊性臨床試驗。於2020年8月，AK104治療晚期宮頸癌的臨床試驗獲得美國食品藥品監督管理局(FTD)授予快速審批通道資格(FTD)。AK104的主要適應症還包括肝癌、胃癌、肺癌、食管鱗癌及鼻咽癌等。
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