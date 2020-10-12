康方生物與中國生物製藥共研藥物臨床試驗完成入組

該藥物聯合化療用於一綫治療轉移性鱗狀非小細胞肺癌的III期註冊性臨床試驗於9月完成入組。

另外，公司核心自主研發的、全球首創的新型腫瘤免疫治療雙特異性抗體新藥PD-1/CTLA-4(研發代號：AK104)用於治療復發或轉移性宮頸鱗癌，獲得中國國家藥品監督管理局藥品審評中心(CDE)審核同意，納入「突破性治療藥物品種」，並在CDE官網公示。

目前，AK104正在澳洲、新西蘭、美國開展二綫/三綫治療復發或轉移性宮頸癌的單臂註冊性臨床試驗。於2020年8月，AK104治療晚期宮頸癌的臨床試驗獲得美國食品藥品監督管理局(FTD)授予快速審批通道資格(FTD)。AK104的主要適應症還包括肝癌、胃癌、肺癌、食管鱗癌及鼻咽癌等。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299