歌禮製藥候選藥物ASC42於美國獲批研究性新藥
2020年10月12日 08:11
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歌禮製藥(01672)公布，有關旗下全資附屬甘萊向美國FDA遞交的候選藥物ASC42的研究性新藥(IND)申請，目前，甘萊已就ASC42獲得美國FDA的IND批准，以開展NASH適應症的臨床試驗。
ASC42是一種由甘萊內部研發的、有望成為同類最佳的新型高效選擇性非甾類法尼醇X受體(FXR)激動劑。在兩個NASH動物模型中，ASC42表現出對肝脂肪變性、炎症和纖維化的顯著改善。ASC42為一種採用專有療法開發的口服片劑製劑，在室溫下穩定。
公司將積極推進ASC42臨床試驗的開展，期待能為NASH治療帶來新的進展。
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