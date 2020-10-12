【專家點評】古勝：吉汽股價落後　較值博

上周五(9日)是十一長假後「港股通」首日開通，大市成交額果然大增至1,125億港元，不過恒指表現反覆，一度下試20天線24,000點水平，最終收報24,119點，目前似作整固狀。誠如早前所講，10月有螞蟻集團於中、港兩地上市，吸引近月熱錢不斷流入香港，大市差極有個譜！但又要提防特朗普於美國大選前後對中國下重手，利淡環球股市。因此，中間如何拿捏就要睇各位功力！而無論睇好睇淡，老古唯一建議是控制注碼...

大行花旗指，吉汽9月份乘用車批發量為12.6萬輛，按年、按月都升11%，皆因受惠行業消費升級。料第4季行業銷售強勁，加上吉汽回A後或重啟與富豪汽車的合併談判，成為其短期催化劑，維持「買入」評級，繼續將吉利列為行業首選。

最後睇走勢，上月底老古曾講若吉汽跌穿50天線，可於7月6日的上升裂口約14.2元水平分注吸納；而該股10月5日最低曾見14.72元，可謂相當接近，未知各位看官有否低吸？上周五吉汽收報15.8元，短期料於16元前爭持，升穿後較大阻力在17.5元。向下跌穿14元止蝕。

東網產經專欄作者 古勝

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