【專家點評】陳政深：雷蛇現價未反映潛力

港股近日見資金持續流入，當中ATM的情況尤為明顯，隨着大型新股招股，大市氣氛及走勢可望進一步受帶動，預料10月上旬恒指可望有足夠動能挑戰24,600點的上方阻力，儘管上述位置為形態上的蟹貨區，亦為100天線及50天線的匯聚所在，惟整固過後應可反覆突破。

雷蛇日前宣布，將聯同VISA推出全球首張電競VISA預付卡「雷蛇卡」，早前亦與富蘭克林鄧普頓達成數碼財富管理合作，針對的同樣是千禧後市場。事實上，雷蛇年初已與合資公司在新加坡申請虛擬銀行牌照，其合夥人包括富衞保險及當地零售商昇菘集團。參考公司的收入結構，目前仍以周邊設備為主，上半年佔56.5%，而服務僅佔14%左右，但期內增長卻達79%。目前公司市值約180多億元，根本未反映其金融科技業務的前景，以此理解，雷蛇絕不可單單視作一隻硬件股份，持續強勢，必有其因。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299