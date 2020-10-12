【專家點評】陳政深：雷蛇現價未反映潛力
2020年10月12日 08:30
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港股近日見資金持續流入，當中ATM的情況尤為明顯，隨着大型新股招股，大市氣氛及走勢可望進一步受帶動，預料10月上旬恒指可望有足夠動能挑戰24,600點的上方阻力，儘管上述位置為形態上的蟹貨區，亦為100天線及50天線的匯聚所在，惟整固過後應可反覆突破。
部署上，科技股等新經濟股份仍然值得看高一線，並可望成為第四季的大市增長動力，因此恒生科技指數的相關ETF，如恒生科技ETF(03032)、南方恒生科技(03033)等，均具一定的吸納價值，投資者可考慮趁回吐收集；與此同時，投資者亦應在組合內納入黃金相關資產，例如黃金ETF等，以平衡風險。
個股方面，留意上星期創52周高位的雷蛇(01337)。公司主要從事設計、分銷、研究及開發電子遊戲的周邊設備，筆者早前曾經提及，其時主要愛其資金明顯流入，以及比較其上市價3.88元，現價仍有不少折讓。當然，雷蛇在電競界是極有知名度的企業，亦是其吸引之處；正正因為此一因素，公司擁有一大班年輕用家，公司近期明顯欲進軍金融科技市場，此因素亦為其帶來一大競爭優勢。
雷蛇日前宣布，將聯同VISA推出全球首張電競VISA預付卡「雷蛇卡」，早前亦與富蘭克林鄧普頓達成數碼財富管理合作，針對的同樣是千禧後市場。事實上，雷蛇年初已與合資公司在新加坡申請虛擬銀行牌照，其合夥人包括富衞保險及當地零售商昇菘集團。參考公司的收入結構，目前仍以周邊設備為主，上半年佔56.5%，而服務僅佔14%左右，但期內增長卻達79%。目前公司市值約180多億元，根本未反映其金融科技業務的前景，以此理解，雷蛇絕不可單單視作一隻硬件股份，持續強勢，必有其因。
艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)
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