深圳綜合改革試點方案 官媒指是以改革解難探路「尚方寶劍」

中國國務院辦公廳等部門周日(11日)印發深圳綜合改革試點的實施方案，關注創業板改革、數碼人民幣和建設粵港澳大灣區數據平台等。方案強調深圳的土地管理制度將改革，除了國務院授權的永久農地外，其餘農地可轉為建設用地，推進二、三產業混合用地，即用作建設工業、建築業、房地產、金融等用地。

方案賦予深圳在重點領域和關鍵環節改革上更多自主權，支持深圳在更高起點、更高層次、更高目標上推進改革開放，率先完善各方面制度，構建高質量發展體制機制，推進治理體系和治理能力現代化，加快形成全面深化改革、全面擴大開放新格局，推動更高水平深港合作，增強在粵港澳大灣區建設中的核心引擎功能，努力創建社會主義現代化強國的城市範例。

另外，方案堅持市場化、法治化、國際化。充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，推進改革與法治雙輪驅動，實施更大範圍、更寬領域、更深層次的全面開放。

在遵循憲法和法律、行政法規基本原則前提下，方案允許深圳立足改革創新實踐需要，根據授權開展相關試點試驗示範。鼓勵大膽創新、真抓實幹，注重經驗總結，及時規範提升，為全國提供示範。

主要目標2020年在要素市場化配置、營商環境優化、城市空間統籌利用等重要領域推出一批重大改革措施，制定實施首批綜合授權事項清單，推動試點開好局、起好步。2022年，各方面制度建設取得重要進展，形成一批可復製可推廣的重大制度成果，試點取得階段性成效。2025年，重要領域和關鍵環節改革取得標誌性成果，基本完成試點改革任務，為全國制度建設作出重要示範。

此外，在完善要素市場化配置體制機制方面，支持在土地管理制度上深化探索；完善適應超大城市特點的勞動力流動制；支持在資本市場建設上先行先試，推進創業板改革並試點注冊制，試點創新企業境內發行股票或預託證券(CDR)，建立新三板挂牌公司轉板上市機制，優化私募基金市場准入環境。探索優化創業投資企業市場准入和發展環境。依法依規開展基礎設施領域不動產投資信托基金試點。

在人民銀行數碼貨幣研究所深圳下屬機構的基礎上成立金融科技創新平台。支持開展數碼人民幣內部封閉試點測試，推動數碼人民幣的研發應用和國際合作。

深圳官媒指出，上述重磅政策是「大禮包」，亦是以改革解難探路的「尚方寶劍」，對深圳在更高起點、更高層次、更高目標上推進改革開放事業具有重大意義。歷史機遇千載難逢，先行示範使命在肩。深圳要珍惜歷史機遇，創造歷史新篇。

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