【專家點評】馬煒喬：基金如何對抗「疫」境？

感染新冠肺炎的美國總統特朗普日前離開醫療中心，乘坐專機返回白宮，刺激全球股市反彈。另一方面，中國內地於日前公布了9月製造業採購經理指數(PMI)數據，較8月上升0.5個百分點，中國經濟持續穩定恢復，發展動力進一步增強。

今年以來，突如其來的新冠肺炎疫情，令全球經濟社會發展帶來前所未有的衝擊，全球各國國內生產總值等經濟指標出現按年跌幅。踏入第四季，全球金融市場仍波動，基金應該如何應對？

基金資產的投資管理者，首先應該以更長期的視角來進行大類資產的配置，發揮基金組合相對穩定的優勢，通過在各類資產之間的分散投資，從而降低組合波動性，控制組合的下行風險。

至於具體權益的投資策略，基金整體秉承着市場中性理念，保持適度穩定，不會去做過多的倉位偏離和擇時操作。力爭組合業績淨值曲線持續增長。目前，股票主要關注三大類：低估值高分紅板塊、消費板塊及成長板塊。投資經理將在這三大板塊之間進行動態均衡配置。

對於低估值高分紅板塊，從逆向思考的角度應選擇被市場顯著低估的行業或個股。消費板塊中，消費升級趨勢將在未來較長一段時間得以持續，消費龍頭公司競爭力突出，具備長期投資吸引力。科技和成長主題板塊具有高波動、高風險、高收益的特徵，長遠來看，投資者能夠分享科技成長的紅利。

曜熊理財策略董事 馬煒喬

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