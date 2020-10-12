人行降遠期外匯風險準備金率至零　人民幣中間價飆670點子

中國人民銀行於上周六(10日)宣布，今(12日)起，金融機構的遠期外匯風險準備金率，將由20%降至零；並指將繼續保持人民幣匯率彈性，穩定市場預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價大幅高開670點子，報6.7126，創近年半高位。人民幣今日走勢反覆，離岸人民幣(CNH)兌美元曾跌0.8%，低見報6.7412，最近回升0.4%至6.7162；每百港元兌86.67元人民幣。在岸人民幣(CNY)企6.72水平，最近跌0.3%見6.7209。

亞洲市，美匯指數報93.14。

瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰在採訪中指出，今天的中間價與遠期購匯風險準備金調整的方向一致，就是減緩人民幣的升值速度，不過程度上就一點點。

據資料顯示，上一次人行將外匯風險準備金率歸「零」是2017年9月，在該時期以前人民幣連續數月強勢，而調整後的3周，人民幣即期出現一波約2.6%的回落，此後陷入橫盤整理，至年底才再重現升勢。業內人士將注視是次政策調整後會否歷史重演。

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