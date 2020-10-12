A股快報：滬綜指重上3300點關　金融股發力

A股愈升愈有，滬綜指重上3,300點關，暫高見3,310點，最新仍升38點或1.1%，報3,310點；深成指大升191點或1.4%，至13,480點；創業板指數升49點或1.8%，至2,722點。

板塊方面，次新股漲近2%，金融、有色金屬、釀酒及飛機製造股升幅擴大至1.6%至1.9%。

【09:26】A股快報：三大指數向好 深圳概念股受捧

內地股市做好，滬綜指高開15點或0.47%，報3,287點；深成指高開97點或0.73%，至13,386點；創業板指數高開29點或1.09%，至2,702點。

板塊方面，次新股升1.2%，有色金屬股升1%，地產股升0.8%，金融股升0.5%，石油、釀酒及水泥股升0.2%至0.3%；而船舶製造股偏軟。

深圳概念股有炒作，珈偉新能升停板，鹽田港高開8%，沙河股份升7%。中共中央辦公廳及國務院辦公廳印發《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020-2025年）》。

數字貨幣板塊高開，銀之傑飆17%，優博訊漲8%，四方精創及天源迪科升7%。中國人民銀行副行長陳雨露於上周日(11日)撰文稱，內地經濟「雙循環」新發展格局以獨立自主為著眼點，包括建設獨立自主的高質量金融基礎設施，故需加快人行法定數碼貨幣的研發和可控試點。

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