全球經貿戰：傳歐盟擬推管制名單　限制科技巨頭市場影響力

外媒引述消息報道，歐盟監管機構正草擬一份「管制名單」，對象涉及多達20家大型科技公司，當中或包括美國科技巨頭Facebook(Fb)及蘋果公司(Apple Inc.)，目標是推出更嚴格的新規定，限制該些企業的市場影響力。

消息指出，一旦被列入上述「管制名單」中，企業必須遵守較小型公司更為嚴格的法規，包括強迫他們與競爭對手分享數據，和進一步公開蒐集資訊的方式。

據了解，該份「管制名單」將根據市場份額和用戶數量等一系列標準所擬定，意味很可能包括Fb等科技巨頭在內，惟目前相關指標仍在討論中。

歐盟考慮會對違反規定的科技公司進行罰款，在極端狀況下，若科技巨頭的市場壟斷地位已威脅到客戶或小型競爭對手的利益時，歐盟或要求他們分拆甚至出售其在歐盟的業務。

事實上，部分科技巨頭極具影響力，其競爭對手不得不使用他們的平台來經商，消息指有關企業亦會被列入名單中。

分析指出，歐盟擬採用的新規，是擴大強制大型科技公司改變商業操作的一環，有關新規不須啟動全面調查，或發現該些公司違反現行規定才能執行。

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