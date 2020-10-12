【大行報告】瑞銀長遠看好美股　籲投資者留意四大範疇

外媒報道，瑞銀集團(UBS)於一研究報告中指出，美股近期可能會較為波動，主要原因是隨着美國大選即將來臨、中美緊張關係升溫以及歐洲因疫情加加強封鎖措施，都會短期內衝擊股市。但長期而言，投資者應善加布局以捕捉股市升勢。UBS相信，美國終將達成刺激方案，各國央行會繼續採取支持措施，醫學進展仍會帶來驚喜。

UBS建議，在下一波股市漲勢中獲利的布局如下。該行看好美國中型股，與其在價值股和增長股中選擇，不如買進中型股，UBS解釋，預期明年中型股獲利增長會超越大型股，這會是中型股上漲動力。

其次，UBS推薦新興股市價值股。該行認為，在接下來6到12個月股市波動中，價值股有上漲超過MSCI新興市場指數10至15%的潛力。

第三是英國股市。由於全球經濟自疫情中復甦和油價上漲，2021年企業獲利反彈可能推升英國股市，另UBS認為英國可能談成脫歐協議。

最後是睇好全球性消費品牌。UBS指出，寬鬆貨幣政策和財政刺激措施應能在疫情過後支持消費者支出，各國政府提供的救濟不是花在旅遊和休閒，而是花在耐用品上。

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