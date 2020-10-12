深圳特區成立40周年　憧憬中央送禮　概念股炒上

另外，中國國務院辦公廳等部門周日(11日)印發深圳綜合改革試點的實施方案，關注創業板改革、數碼人民幣和建設粵港澳大灣區數據平台等。方案強調深圳的土地管理制度將改革，除了國務院授權的永久農地外，其餘農地可轉為建設用地，推進二、三產業混合用地，即用作建設工業、建築業、房地產、金融等用地。

方案賦予深圳在重點領域和關鍵環節改革上更多自主權，支持深圳在更高起點、更高層次、更高目標上推進改革開放，率先完善各方面制度，構建高質量發展體制機制，推進治理體系和治理能力現代化，加快形成全面深化改革、全面擴大開放新格局，推動更高水平深港合作，增強在粵港澳大灣區建設中的核心引擎功能，努力創建社會主義現代化強國的城市範例。

官媒指出，上述重磅政策是「大禮包」，亦是以改革解難探路的「尚方寶劍」，對深圳在更高起點、更高層次、更高目標上推進改革開放事業具有重大意義。

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