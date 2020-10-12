深圳特區成立40周年 憧憬中央送禮 概念股炒上
2020年10月12日 10:38
東網電視更多新聞短片
深圳經濟特區建立40周年慶祝大會將於14日(周三)上午在深圳舉行。國家主席習近平將出席大會並發表講話。憧憬有利好深圳政策出台，相關概念股炒上。深圳控股(00604)曾漲一成，高見2.64元，暫升6.2%。深圳國際(00152)曾飆7.8%，高見13.5港元，暫維持4%升幅。廣深鐵路(00525)升2.3%；比亞迪股份(01211)升1.9%；萬科(02202)升1%。而總部設於深圳的騰訊(00700)及中國平安(02318)升2%及2.5%。
另外，中國國務院辦公廳等部門周日(11日)印發深圳綜合改革試點的實施方案，關注創業板改革、數碼人民幣和建設粵港澳大灣區數據平台等。方案強調深圳的土地管理制度將改革，除了國務院授權的永久農地外，其餘農地可轉為建設用地，推進二、三產業混合用地，即用作建設工業、建築業、房地產、金融等用地。
方案賦予深圳在重點領域和關鍵環節改革上更多自主權，支持深圳在更高起點、更高層次、更高目標上推進改革開放，率先完善各方面制度，構建高質量發展體制機制，推進治理體系和治理能力現代化，加快形成全面深化改革、全面擴大開放新格局，推動更高水平深港合作，增強在粵港澳大灣區建設中的核心引擎功能，努力創建社會主義現代化強國的城市範例。
官媒指出，上述重磅政策是「大禮包」，亦是以改革解難探路的「尚方寶劍」，對深圳在更高起點、更高層次、更高目標上推進改革開放事業具有重大意義。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！