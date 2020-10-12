【港深競爭】中信證券指新政策利好深圳房地產市場

內媒引述中信證券的研究報告指出，2020年10月11日《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案(2020-2025年)》印發。《方案》有助於大灣區尤其是深圳市房地產市場平穩健康發展，有助於提升相關企業的增長空間。

不過，該行認為，《方案》着力推動深圳區域的發展，並不等於會造成深圳房價的上漲。深圳十分重視多元化的住房供給體系建設，近期也重視增加商品房的供給(例如加快城市更新)，預計大灣區將維持活躍成交量，和基本穩定的房價表現。該行看好在大灣區有豐厚土地儲備的公司，看好有城市更新經驗，或有TOD項目開發營運經驗的公司，也看好深圳區域國企及國資有重大影響力的混合所有製企業未來發展空間。

同時，該行認為，深圳將在創新驅動強化產學研深度融合、加速資本市場改革和金融開放、彌補土地利用和公共服務短板、帶動粵港澳大灣區經濟高質量發展、用足用好特區立法權等五個方面「敢為天下先」。互聯網、大數據、智能製造等深圳優勢先進產業或將得到進一步助力發展。

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