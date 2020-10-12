【全球攬炒】摩通戴蒙料恢復疫情前工作狀態仍有很長路要走

新冠肺炎疫情持續肆虐，各國相繼出台限制社交距離措施，不少僱員在家工作。摩根大通為最快召回員工回辦公室上班的華爾街大行之一，不過其行政總裁戴蒙近日稱，距離恢復到疫情前的工作狀態，仍有很長一段路要走，估計要至2021年夏季才會恢復常態。

戴蒙稱，地方法規、缺乏疫苗和員工個人情況等種種因素疊加起來，銀行辦公室人員配備最早要至明年年中才可能到位。摩通目前計劃恢復的產能僅僅在15%至25%範圍內。

他又稱，員工在家工作已成為新常態，即使疫情過後，仍有多達40%的員工會在家工作。同時，與客戶的Zoom會議可能會持續下去，商務旅行次數也要到明年某個時候才會回升。

另外，他認為政府的刺激措施幫助避免了疫情對經濟造成的直接損害，但不確定近期的經濟復甦趨勢能否持續下去。又指政府應提供更多刺激，保持經濟增長，以免陷入停滯。

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