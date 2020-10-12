滙豐完成HONIA及SOFR為基準離岸人幣交叉貨幣掉期交易

滙豐銀行宣布，周一(12日)與另一家金融機構已完成市場首宗分別以港元隔夜平均指數(HONIA)及美元擔保隔夜融資利率(SOFR)為基準的離岸人民幣交叉貨幣掉期交易。

該兩宗CNH/HKD HONIA及CNH/USD SOFR交叉貨幣掉期的名義價值各為離岸人民幣1億元，年期為一年。

滙豐資本市場大中華區業務主管陳紹宗表示，該行大力推動香港資本市場的發展，為配合客戶過渡利率基準的轉變，正進行積極準備，並投資於相關基建和提升產品組合。今天完成的離岸人民幣掉期交易，有肋鞏固香港作為領先離岸人民幣中心的地位。

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