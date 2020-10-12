中銀香港完成首筆SOFR及HONIA交叉貨幣掉期

該行全球市場總經理王彤表示，隨着替代參考利率(ARR)逐步成為環 球資本和衍生品市場的新基準，CNH定息交叉貨幣掉期將提供新的衍生產品和對沖工具，以配合SOFR及HONIA的市場發展，有助機構和企業客戶在相關過渡期管理其利率風險。

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