【產經直播】ATMXJ順勢開好倉值博？
2020年10月12日 10:54
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港股周一(12日)重拾升勢，恒生科技指數更加跑贏恒指，龍頭股ATMXJ都愈升愈有，其中在黃金周業績做好的美團點評(03690)更勢不可擋，創歷史新高，見282元水平，順勢開好倉？阿里巴巴(09988)亦向上，但螞蟻集團或未如市場預期在10月在港上市，其升勢有幾大影響？另外，中芯國際(00981)大漲，傳N+1測試流片成功，追入值博？
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