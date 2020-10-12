【專家點評】麥嘉嘉：深圳概念股料有資金追捧

深圳特區成立40周年，國家領導人將於周三(14日)南下深圳，出席慶祝活動，亦會巡視深圳及廣州等地，一眾具備深圳概念的股份受資金追捧。

中共中央辦公廳、國務院辦公廳頒布《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案(2020－2025年)》，其中內容包括建議推進創業板改革及試點註冊制，並重提以試點形式讓創新企業在內地發行股票或存託憑證(CDR)上市。支持深圳建設大灣區數據平台，研究設立數據交易市場或現有交易場所開展的數據交易。制訂深圳放寬市場，准入特別措施清單，放寬能源、電信、交通及教育等多方面的市場准入，又支持擴寬深圳經濟特區立法空間，制訂特區法規規章。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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