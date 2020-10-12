港股格局：梁杰文看好後市挑戰25000點關

恒指周一早間升超過300點，宏高證券投資經理梁杰文表示，國家主席習近平將於周三南下深圳出席慶典並發表講話，投資者憧憬有利好消息宣布，觸發短線資金入場，加上港股成交配合增加，以及暫未見美國再出招打壓中國公司，預料恒指短線有機會挑戰25,000點水平。

他續指，周一(12日)早間創新高的板塊相對全面，包括科技、內需消費、醫藥等，反映港股升勢健康。隨着螞蟻集團上市在即，他料新經濟股仍有一輪炒作，投資者可伺機買入短炒，相信值博率較現時高追深圳概念股佳。

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