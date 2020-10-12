港股格局：梁杰文看好後市挑戰25000點關
2020年10月12日 11:08
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恒指周一早間升超過300點，宏高證券投資經理梁杰文表示，國家主席習近平將於周三南下深圳出席慶典並發表講話，投資者憧憬有利好消息宣布，觸發短線資金入場，加上港股成交配合增加，以及暫未見美國再出招打壓中國公司，預料恒指短線有機會挑戰25,000點水平。
他續指，周一(12日)早間創新高的板塊相對全面，包括科技、內需消費、醫藥等，反映港股升勢健康。隨着螞蟻集團上市在即，他料新經濟股仍有一輪炒作，投資者可伺機買入短炒，相信值博率較現時高追深圳概念股佳。
另外，美國周一或公布制裁香港金融機構名單，目前市場關注滙豐控股(00005)及渣打銀行(02888)等在香港營運的外國金融機構會否受牽連，並拖累兩股份周一早間逆市下跌。惟梁氏認為，美國總統特朗普經常不按常理出牌，香港金融機構可能被制裁的消息需要留意，但不用過分憂慮。
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