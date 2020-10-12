港股格局：李偉傑建議趁反彈食胡　美團劍指300元

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，內地領導人南巡，中港股市市場氣氛偏向樂觀，刺激恒指重上24,500點水平。不過，港股要企穩100天線約24,600點，便要更多利好消息支持，由於指數由低位回升不少，短線宜趁反彈食胡。

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