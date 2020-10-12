港股格局：李偉傑建議趁反彈食胡 美團劍指300元
2020年10月12日 11:13
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，內地領導人南巡，中港股市市場氣氛偏向樂觀，刺激恒指重上24,500點水平。不過，港股要企穩100天線約24,600點，便要更多利好消息支持，由於指數由低位回升不少，短線宜趁反彈食胡。
新經濟股重拾升勢，阿里巴巴(09988)及美團點評(03690)先後破頂。李相信市場資金仍會在兩隻股份之間炒作。若持有阿里巴巴衍生工具，不妨趁高獲利，正股則可繼續持有，料仍有向上空間。至於美團向上阻力不大，有機會上試290港元甚至300元。
比亞迪股份(01211)日前公布9月汽車銷量按年上升3.6%，其中新能源汽車銷量按年增加45%。李偉傑指出，市場對比亞迪的刀片電池(Blade Battery)有一定期望，帶動股價近日反覆走強，短線可待回落10天線約118元水平再考慮未遲。
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