高盛：拜登勝選行情看漲 美元或觸2018年低位

美匯指數近月表現偏軟，高盛集團預期，隨着拜登贏得美國總統大選的可能性加大，加上新冠肺炎疫苗研發取得進展影響，美元有可能下跌並觸及2018年低位，並建議買入歐元、加拿大元和澳元。

外媒報道，高盛發表的報告指出，風險傾斜向美元走弱一邊，認為特朗普勝選和疫苗久難出爐等多數有利於美元的結果出現的機率相對較低。

拜登在總統大選中獲勝的預期升溫，參議院易主的「藍色浪潮」，以及新冠肺炎疫苗利好消息，有可能使美元貿易加權指數及美元即期匯率指數跌至2018年低位。

美匯指數目前企93.1水平。

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