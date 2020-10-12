港元拆息︰1個月企0.406厘水平

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再升至0.059厘；1星期報0.13厘；與樓按相關的1個月企0.406厘水平；3個月報0.54厘。

12/10/2020

隔夜 0.05946厘

1星期 0.13036厘

2星期 0.23816厘

1個月 0.40631厘

2個月 0.46821厘

3個月 0.54929厘

6個月 0.70393厘

12個月 0.88982厘

9/10/2020

隔夜 0.05286厘

1星期 0.12786厘

2星期 0.24411厘

1個月 0.40607厘

2個月 0.47071厘

3個月 0.55000厘

6個月 0.70679厘

12個月 0.89339厘

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