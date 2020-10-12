港元拆息︰1個月企0.406厘水平

2020年10月12日 11:20
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再升至0.059厘；1星期報0.13厘；與樓按相關的1個月企0.406厘水平；3個月報0.54厘。
    12/10/2020
    隔夜 0.05946厘
    1星期 0.13036厘
    2星期 0.23816厘
    1個月 0.40631厘
    2個月 0.46821厘
    3個月 0.54929厘
    6個月 0.70393厘
    12個月 0.88982厘
    9/10/2020
    隔夜 0.05286厘
    1星期 0.12786厘
    2星期 0.24411厘
    1個月 0.40607厘
    2個月 0.47071厘
    3個月 0.55000厘
    6個月 0.70679厘
    12個月 0.89339厘
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