【高盛推介】騰訊發力突破550元 留意新上市高槓桿牛證
2020年10月12日 11:26
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周反彈，累計升逾5%，當中上周五(9日)收市升約0.8%。周一(12日)早段跟隨大市繼續上升，高開約1%後升幅擴大並突破550港元水平，高見553.5元，為1個多月高位。有調查機構發表報告，指上月中國移動遊戲市場實際銷售收入達159.95億元人民幣，按年升20.59%。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金追捧認沽證，過去7個交易日皆錄得資金流入，合共約2,000萬元。另一方面，港股通於上周五重啟，進而觀察港股通資金流向，則見北水繼續追捧騰訊，當日錄得約6億元資金淨買入。
投資者如看好，牛證方面可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的新上市騰訊牛證(58322)，收回價534.99元，行使價532.49元，換股比率100，槓桿比率28.5倍。
投資者如計劃部署認購證，貼價的選擇可留意價外幅度約7%，年期約2個月的騰訊購證(23766)，行使價588.5元，2020年12月24日到期，實際槓桿9.1倍。
價外的選擇則可留意年期約同是約2個月的騰訊購證(18246)，行使價618.68元，2020年12月24日到期，實際槓桿9.9倍。
投資者如看淡，貼價的選擇可留意屬行使價490至550元間，槓桿最突出的騰訊沽證(15949)，行使價498元，2021年1月11日到期，實際槓桿9倍。
價外的選擇則可留意年期約3個月的高槓桿騰訊沽證(15568)，行使價470元，2021年1月4日到期，實際槓桿10.7倍。
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