【高盛推介】騰訊發力突破550元　留意新上市高槓桿牛證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周反彈，累計升逾5%，當中上周五(9日)收市升約0.8%。周一(12日)早段跟隨大市繼續上升，高開約1%後升幅擴大並突破550港元水平，高見553.5元，為1個多月高位。有調查機構發表報告，指上月中國移動遊戲市場實際銷售收入達159.95億元人民幣，按年升20.59%。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金追捧認沽證，過去7個交易日皆錄得資金流入，合共約2,000萬元。另一方面，港股通於上周五重啟，進而觀察港股通資金流向，則見北水繼續追捧騰訊，當日錄得約6億元資金淨買入。

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